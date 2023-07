Clout MMA nie przestaje szokować! Tomasz Hajto rywalem Zbigniewa Bartmana na Clout MMA 1, niewiarygodne zestawienie

Jerzy Brzęczek został zapytany, czy będzie walczyć we freak fightach! Uśmiech od ucha do ucha, ta reakcja mówi wszystko

Clout MMA z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę głośnymi nazwiskami. Na premierowej gali, która ma odbyć się 5 sierpnia, zobaczymy wielu zawodników, którzy powinni przyciągnąć fanów. Nie zabraknie intrygujących zestawień, takich jak starcie Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą czy mocno sportowe starcie Tomasza Sarary z Jayem Silvą, którzy zmierzą się w formule K-1. Na Clout MMA 1 zobaczymy m.in. też Konrada Karwata ze „Strong Ekipy”, czy walkę Dawida Załęckiego z Denisem Labrygą. Wielkie poruszenie, co nie może dziwić, wywołało ogłoszenie, że do organizacji dołączył także były reprezentant Polski w siatkówce, Zbigniew Bartman. Fani nie mogli doczekać się ogłoszenia jego rywala, ale chyba nikt nie mógł się spodziewać, że będzie to były reprezentant Polski w piłce nożnej, a obecnie ekspert i komentator Polsatu, Tomasz Hajto.

Clout MMA tworzy historyczne zestawienie: Zbigniew Bartaman vs Tomasz Hajto na Clout MMA 1

Wybór takiego przeciwnika dla Zbigniewa Bartama może budzić nie tylko wiele emocji, ale też pewne wątpliwości. Przede wszystkim chodzi o wiek obu zawodników – Bartman do niedawna był jeszcze aktywnym zawodnikiem, więc nie można się martwić o przygotowanie motoryczne 36-latka. Z kolei Tomasz Hajto skończy w październiku 51 lat, więc różnica wieku będzie wynosić niemal 15 lat! To zestawienie z pewnością będzie rozgrzewało kibiców i nie ma wątpliwości, że wpisuje się w definicję „freak-fightu”.