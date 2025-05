Zagraliśmy szkoleniowo po to, żeby trener miał co robić wieczorami. Dużo pracy przed nami, trzeba zgrania. Nie było to łatwe, po to są sparingi, żeby wszystkich próbować. Szkoda, że przegraliśmy, ale za chwilę kolejne wyzwania – powiedział w Polsacie Sport przyjmujący Rafał Szymura, który był w tym spotkaniu kapitanem polskiej drużyny.