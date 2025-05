Dopiero skończyły się w wielu krajach zmagania ligowe, więc część najbardziej wykorzystywanych graczy jeszcze odpoczywa. Dotyczy to także rywali, którzy też zapewne nie pojawią się na Śląsku w optymalnych składach. – Nie wiem, kto jakim składem przyjedzie. Mam jakieś przecieki, trochę się domyślam – mówił na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami Artur Szalpuk. – Myślę, że każdy zespół jest w jakiegoś rodzaju przebudowie, więc ciężko jest teraz ocenić. Z tego, co rozmawiam z kolegami z Warszawy, Niemcy nie przyjadą w najmocniejszym składzie. Ale jeżeli Bułgaria przyjedzie najmocniejszą drużyną, to może być bardzo ciężki przeciwnik do pokonania – dodaje Szalpuk, który niedawno dołączył do drużyny narodowej i ma być do dyspozycji na pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach w połowie czerwca.

Artur Szalpuk o atmosferze w kadrze Nikoli Grbicia przed Ligą Narodów

Grbić sprawdzi wielu młodych siatkarzy

Pierwsze spotkania sezonu nie dają całościowego obrazu gry kadry, tym bardziej że Grbić w pierwszym okresie będzie korzystał przede wszystkim z młodszych zawodników i zechce sprawdzać rozmaite ustawienia z mniej ogranymi siatkarzami lub wręcz debiutantami. Sprawdziany z niżej notowanymi rywalami mają pokazać trenerowi, co mogą dać ewentualnie w dalszej części sezonu, czyli w Lidze Narodów i imprezie docelowej, wrześniowych mistrzostwach świata na Filipinach.

– Spodziewam się, że do rozegrania będą dużo trudniejsze turnieje w tym sezonie – przyznaje Szalpuk. – Silesia Cup to turniej towarzyski, służący testowaniu wielu zawodników i obecnej formy drużyny, która tu przyjechała. Myślę, że trudny będzie pod takim kątem, że wiele fajnego dla wielu chłopaków się tutaj wydarzy. Debiuty, pierwsze granie na dużych halach przed sporą liczbą kibiców. I po prostu to trzeba dźwignąć, przeżyć – podsumowuje przyjmujący reprezentacji Polski, który jest jednym z bardziej doświadczonych obecnych w tym momencie w grupie kadrowiczów, mistrzem świata z 2018 r.

Polscy siatkarze zarówno w Lidze Narodów jak i mistrzostwach świata zdobywali ostatnio regularnie medale. W LN 2024 zajęli 3. miejsce podczas finałowego turnieju w Łodzi. W MŚ 2022 w finale rozgrywanym w Katowicach ulegli Włochom i musieli się zadowolić srebrem.

Myślę, że jesteśmy jednym z faworytów Ligi Narodów. Wiadomo, to też czas, gdzie są większe rotacje, więcej zawodników otrzymuje szanse, ale historia pokazuje, że w tej imprezie wysoko zachodzimy i na pewno jeżeli awansujemy, a wierzę w to, że awansujemy do turnieju finałowego, tam już poleci najmocniejsza reprezentacja i wtedy z automatu stajemy się jednym z faworytów do zwycięstwa. A czy w MŚ będzie medal? Myślę, że to podobna historia do tego, co się dzieje w Lidze Narodów. Mamy mocną reprezentację i myślę, że obiektywnie jesteśmy jednym z faworytów do medali i do wygrywania turniejów – przekonuje Szalpuk.

Silesia Cup 2025 – terminarz

28 maja (środa), Katowice

16.00 Bułgaria – Niemcy

19.00 POLSKA – Ukraina

30 maja (piątek), Gliwice

16.00 Niemcy – Ukraina

19.00 POLSKA – Bułgaria

31 maja (sobota), Gliwice

16.00 Bułgaria – Ukraina

19.00 POLSKA – Niemcy

Już jutro rozpoczynamy 𝗦𝗶𝗹𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗖𝘂𝗽, czyli pierwsze mecze towarzyskie reprezentacji Polski mężczyzn 💪 Biało-Czerwoni zagrają najpierw z Ukrainą w katowickim Spodku, a następnie Bułgarią i Niemcami w PreZero Arenie Gliwice 🔥👉 Sprawdźcie harmonogram i bądźcie razem z… pic.twitter.com/c1cZW9igLY— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) May 27, 2025

Nikola Grbić zabrał głos w związku z turniejem Silesia Cup i przedstawił swoje oczekiwania.