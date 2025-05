To koniec dla Zbigniewa Bartmana i Zuzanny Góreckiej. Decyzja została podjęta

Jakub Kochanowski wyznał to przed tysiącami fanów: „Nie radzę sobie”. Mocne słowa reprezentanta Polski

Z trzech założonych celów na ten sezon jastrzębianie zrealizowali jeden i to ten najmniej prestiżowy: Puchar Polski. Zarówno w PlusLidze (4. miejsce) jak i w Lidze Mistrzów (3. lokata) nie zagrali w finałach. To było spore rozczarowanie, szczególne w rozgrywkach ligowych w Polsce, w których obrońcy tytułu sensacyjnie w ogóle nie znaleźli się na podium. Z kolei w niedawnym Final Four Ligi Mistrzów porażka 2:3 z Aluronem Zawiercie w półfinale przesądziła o tym, że siatkarze ze Śląska nie zagrali po raz trzeci z rzędu w wielkim finale europejskich rozgrywek. Kończyli zawody na trzecim miejscu po pokonaniu 3:1 tureckiego Halkbanku.

Tomasz Fornal i spółka z medalem pocieszenia

Marcelo Mendez, 61-letni trener z Argentyny, spędził w JSW Jastrzębskim Węglu trzy sezony. Wywalczył dwa z rzędu tytuły mistrza Polski (2023, 2024), dwa razy zaliczył srebro w Lidze Mistrzów (2023, 2024), raz Superpuchar Polski (2022), raz Puchar Polski (2025) oraz raz brąz LM (2025). Argentyńczyk trafił do Polski w 2022 r. z brazylijskiej Sady Cruzeiro, z która odnosił wielkie sukcesy w południowoamerykańskiej siatkówce. Był też wcześniej rozważany kilka razy jako kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie prowadził kadrę Argentyny i to z sukcesami: w 2021 roku zdobył z nią nieoczekiwanie brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio.

Co za koszmar Jastrzębskiego Węgla! Aluron zatrzymał ostatni taniec Fornala i spółki

Uważam, że wykonałem tutaj dobrą robotę. Czułem się z tym ludźmi naprawdę świetnie, a to było najważniejsze. Ze sztabem, z klubem, z prezesem, ze wszystkimi zawodnikami. Czułem się tutaj jak w domu. To było kluczowe dla mnie. Dzięki temu mogliśmy grać dobrze i tak też się prezentowaliśmy. Wygraliśmy całkiem sporo. To były trzy niesamowite lata – mówi Marcelo Mendez.

Andrzej Kowal ma zastąpić Marcelo Mendeza

– W trakcie ostatnich trzech sezonów Marcelo wraz ze swoim sztabem zbudowali coś wielkiego, za co należą mu się ogromne brawa i gratulacje. Dziękuję za wszystkie sukcesy, które wspólnie osiągnęliśmy na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Bez wątpienia zapisał się on na kartach historii naszego klubu – dodał Adam Gorol, prezes JSW Jastrzębskiego Węgla.

Tomasz Fornal kompletnie wszystkich zaskoczył! Fani oszaleli

Polacy to najlepsi siatkarze! Sprawdź, czy rozpoznajesz naszych reprezentantów [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Mariusz Wlazły Piotr Gruszka Michał Winiarski Następne pytanie

Według nieoficjalnych informacji Marcelo Mendez ma odejść do ligi włoskiej, a jego następcą ma zostać Andrzej Kowal, ostatnio pracujący w Cuprum Gorzów, a przed laty odnoszący sukcesy z Resovią.