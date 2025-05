Final Four Ligi Mistrzów to prestiżowe wydarzenie dla wszystkich siatkarskich zespołów. Dla Tomasza Fornala będzie to szczególnie ważny turniej, ponieważ oficjalnie przekazał, że od przyszłego sezonu nie będzie już siatkarzem Jastrzębskiego Węgla.

- Sześć koszulek, sześć sezonów. Nie jestem dobry w takich wypowiedziach, ale trzeba was poinformować przed tym ostatnim turniejem, a przynajmniej czuje taką potrzebę. Final Four Ligi Mistrzów będzie ostatnim, jakim rozegram w Jastrzębskim Węglu i moja historia się tutaj kończy. Wydaje mi się, że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, trzymajcie za nas kciuki w Lidze Mistrzów, a my zrobimy wszystko, aby zakończyło się to, jak w pięknej bajce, filmie i żebyśmy się wszyscy cieszyli ze zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Pozdrawiam was i całuje - podsumował Fornal.

Pierwszy półfinał Ligi Mistrzów odbędzie się w 16 maja w piątek o godzinie 20:00, a głównymi bohaterami będą siatkarze z Perugii i Ankary. W sobotę w walce o finał zobaczymy dwie polskie ekipy z Zawiercia i Jastrzębia. Fornal za pomocą mediów społecznościowych pokazał, że jest już w pełni gotowy na emocje w Łodzi. Specjalnie na tę okazję przygotował nową fryzurę podkreślając, jak bardzo jest dla niego ważny klub Jastrzębskiego Węgla.

Fani w komentarzach oszaleli: "Chłop co zostawił serce i głowę w Jastrzębiu", "Zmieniasz barwy, ale część Twojego serca zawsze zostanie w Jastrzębiu! Właśnie ta fryzura mówi o tym. Pożegnanie z przytupem", "Fryzurka idealna na final4".