Tomasz Fornal poinformował o tym wszystkich! To koniec. Wzruszające słowa

Bartosz Kurek odpowiedział na to bez zastanowienia! Wrócił myślami do mistrzostw świata. Kibice mogą być w szoku

W kuluarach już od dłuższego czasu mówiło się, że to będzie ostatni sezon Tomasza Fornala w barwach Jastrzębskiego Węgla. Reprezentant Polski po sześciu latach zdecydował się na wyjazd zagranicę. "Pomarańczowi" z reprezentantem Polski w składzie w praktycznie każdym sezonie walczyli o najwyższe cele, zdobywając mistrzostwo Polski w latach: 2021, 2023, 2024. Wicemistrzostwo kraju w 2022 roku, a także srebrny medal Ligi Mistrzów w 2023 i 2024 roku. Przyjmujący bez wątpienia był ważnym elementem Jastrzębskiego Węgla, co pokazują jego statystyki w perspektywie ostatnich lat.

Fornal ma szansę w najbliższych dniach dołożyć kolejne osiągnięcie do gabloty Jastrzębskiego Węgla w postaci upragnionego złotego medalu Ligi Mistrzów. Podopieczni Marcelo Mendeza 17 maja rozegrają półfinał Final Four z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, następnie rozegrają mecz o brązowy krążek lub finał z parą drugiego półfinału Perugia/Halkbank.

Wzruszające rozstanie Tomasza Fornala z Jastrzębskim Węglem. Oficjalne pożegnanie

Fornal za pomocą mediów społecznościowych opublikował specjalne nagranie do kibiców Jastrzębskiego Węgla i PlusLigi, na którym poinformował, jakie są jego plany na przyszłość.

- Sześć koszulek, sześć sezonów. Nie jestem dobry w takich wypowiedziach, ale trzeba was poinformować przed tym ostatnim turniejem, a przynajmniej czuje taką potrzebę. Final Four Ligi Mistrzów będzie ostatnim, jakim rozegram w Jastrzębskim Węglu i moja historia się tutaj kończy. Wydaje mi się, że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, trzymajcie za nas kciuki w Lidze Mistrzów, a my zrobimy wszystko, aby zakończyło się to, jak w pięknej bajce, filmie i żebyśmy się wszyscy cieszyli ze zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Pozdrawiam was i całuje - podsumował Fornal.