Po 20 latach siatkarskiej kariery, Zbigniew Bartman postanowił powiedzieć pas i w wieku 36 lat odłożyć piłkę do kąta. Goszcząc w programie "KS Poranek" były reprezentant Polski opowiedział nieco więcej o swojej decyzji mówiąc, że w ostatnim czasie wychodzenie na parkiet i rywalizowanie było dla niego ogromnym obciążeniem psychicznym, dlatego postanowił poszukać dla siebie czegoś innego. I znalazł, chociaż nie ma to zbyt wiele wspólnego z siatkówką. Nowy nabytek federacji CLOUT MMA już niedługo na własnej skórze przekona się, jak to jest wejść do klatki i bić się z drugim człowiek na oczach tysięcy widzów. Wciąż jednak nie wiadomo, z kim zmierzy się Bartman w swojej pierwszej walce, ale pomysłów i propozycji nie brakuje.

Mocne słowa Zbigniewa Bartmana o Spirydonowie! Nowy nabytek CLOUT MMA nie owijał w bawełnę

Prowadzący "KS Poranek" poprosili internautów obecnych podczas transmisji na żywo o swoje typy, kto mógłby skrzyżować rękawice z byłym siatkarzem. Kreatywnych zestawień nie brakowało, jednak Michał Pol i Zbigniew Bartman zatrzymali się przy jednym nazwisku, którym był Aleksiej Spirydonow. Rosyjski siatkarz, który od lat manifestuje swoją niechęć do Polski i Polaków. Na reakcję Bartmana nie trzeba było długo czekać.

Zbigniew Bartman bez ogródek o Spirydonowie! Nowy gwiazdor CLOUT chce skarcić Rosjanina, który bez przerwy uderza w Polaków

- Myślę, że nie tylko Polska by to oglądała. Tu byłby duży podtekst nie tylko sportowy, ale też i narodowy. To, co Spirydonow przecież wyprawia w stosunku do Polaków, to warto byłoby go skarcić. - wyznał były siatkarze komentując takie zestawienie, chociaż wydaje się ono mało prawdopodobne. Pierwsza konferencja przed galą CLOUT 1 odbędzie się już 12 lipca i podczas niej mamy poznać więcej szczegółów.

