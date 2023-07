Clout MMA odkrywa kolejne karty! Znana już niemal cała karta walk na Clout MMA 1

Jerzy Brzęczek został zapytany, czy będzie walczyć we freak fightach! Uśmiech od ucha do ucha, ta reakcja mówi wszystko

CLOUT MMA 1: Pudzianowski, Skowyra, Pająk i Sobierajski zawalczą w Warszawie

Podczas pierwszego panelu I konferencji CLOUT MMA ogłoszono kolejny pojedynek, do którego dojdzie 5 sierpnia. W formule K-1 zmierzą się bijący wszelkie rekordy, nawet te pozornie niemożliwe, Wojciech Sobierajski. W wojowniczą podróż w klatce zabierze go Piotr Pająk, który wraca do klatki po porażce z byłym mistrzem organizacji FEN i Babilon MMA, a obecnie gwiazdą KSW Danielem Rutkowskim.

W klatce zadebiutuje także Dominik Skowyra, który jest popularnym polskim TikTokerem. Sport także nie jest mu obcy. Od kilkunastu lat trenuje judo i z pewnością nie zawaha się, by wykorzystać to doświadczenie przeciwko Piotrowi „Lizakowi” Lizakowskiemu. Gwiazda ekipy EBE EBE będzie musiała sprostać dużo cięższemu przeciwnikowi. „Lizak” lubi wyzwania i chętnie sprawdzi się ze Skowyrą w MMA.

Znamy już niemal całą kartę walk na galę CLOUT MMA 1!

W klatce CLOUT MMA pojawią się „Ninja Jarek”, „Najlepsza Polska Dziennikarka”, „Czarek Czaruje” i „Szalony Reporter. Podczas drugiego i trzeciego panelu I konferencji organizacji CLOUT MMA ogłoszono kolejne pojedynki w karcie walk. Konrad Karwat, czyli były strongman doskonale kojarzony z kanału „Strong Ekipa”, zmierzy się z doskonale kojarzonym w środowisku siłowym Jarosławem „Ninją Jarkiem” Sobonkiewiczem. W karcie walk pojawiło się także starcie Tomasza „Szalonego Reportera” Matysiaka z Cezarym "Czarek Czaruje" Gołębiewskim. Emocjonującej rywalki nie zabraknie także dla Nikoli „Nikity” Alokin, która zmierzy się z doskonale znaną w środowisku freak-fightowym „Najlepszą Polską Dziennikarką” Moniką Laskowską.

CLOUT MMA 1: Sprzedaż biletów trwa!

Trwa sprzedaż biletów na galę CLOUT MMA 1, a wejściówki na nasze pierwsze wydarzenie wciąż są dostępne na platformie GoingApp.pl. Ceny biletów na CLOUT MMA 1 rozpoczynają się od 79 złotych!

Oficjalnym bukmacherem CLOUT MMA jest Fortuna zakłady bukmacherskie

Sponsorami gali CLOUT MMA 1 są: Overlord - producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego, Extreme Hobby - producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej, Hotpay - system płatności internetowych. Patron medialny organizacji to „Super Express”.

Aktualna karta walk CLOUT MMA 1:

Zbigniew Bartman – TBA

Andrzej „Polish Prince” Fonfara – Marcin „El Testosteron” Najman

Tomasz Sarara – Jay „Da Spyda Killa” Silva

Denis Labryga – Dawid „Crazy” Załęcki

Paweł „Scarface” Bomba – Dominik Pudzianowski

Ewa „Mrs. Honey” Wyszatycka – Paulina Hornik

Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak – Cezary "Czarek Czaruje" Gołębiewski

Nikola „Nikita” Alokin – Monika „Najlepsza Polska Dziennikarka” Laskowska

Piotr „Lizak” Lizakowski – Dominik Skowyra

Kacper „Ludwiczek” Bociański – Mariusz „Super Mario” Sobczak

Konrad Karwat – Jarosław „Ninja Jarek” Sobonkiewicz

Piotr Pająk – Wojciech „Rekordzista” Sobierajski