Nie mieści się w głowie, co zrobił Mariusz Pudzianowski. To przechodzi ludzkie pojęcie, fani wprawieni w osłupienie

Pogromca Mariusza Pudzianowskiego z potężnym apelem ws. freak-fightów. Aż się zagotował, mówi o strasznych rzeczach i wzywa do reakcji

Mariusz Pudzianowski ma nieco dłuższą przerwę w występach w MMA, co było spowodowane między innymi kontuzją. Sam zawodnik nie składa jednak broni i cały czas chce czuć adrenalinę związaną z walkami. Niedawno zapowiedział, że chce stoczyć jeszcze kilka pojedynków i dopiero później pomyśli, co dalej. Dlatego też Pudzianowski przygotowuje się fizycznie i jest w stałym treningu. Jak się okazuje, żadna pogoda nie jest mu straszna.

Pogromca Mariusza Pudzianowskiego z potężnym apelem ws. freak-fightów. Aż się zagotował, mówi o strasznych rzeczach i wzywa do reakcji

QUIZ: Test o Mariuszu Pudzianowskim. Więcej niż jeden błąd to wstyd dla fanów Pudziana! Pytanie 1 z 14 Skąd pochodzi Mariusz Pudzianowski? Białej Podlaskiej Białej Rawskiej Białystok Dalej

Pudzianowski zaszokował fanów

Polskę nawiedziły obecnie duże mrozy i w niektórych miejscach kraju słupki termometrów pokazują nawet -20 stopni. Taka temperatura sprawia, że aż nie chce wychodzić się z domu. Pudzianowski natomiast postanowił... biegać. Na jego profilach w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z wczesnego poranka. Co więcej, na jednym z wideo Pudzianowski pokazał się w... krótkim rękawku.

- Powiem Wam, że troszeczkę grzeje zdrowo. Trzeba się ruszać. Po bieganiu było cieplutko. Wyskoczyłem jeszcze się porozciągać i poruszać się troszeczkę w samej podkoszulce i bez rękawiczek. Łapki jednak trochę marzną. Idę jednak do roboty, bo nic się samo nie zrobi. Nie jest źle. Staram się za mocno nie ubierać. Przy takim mrozie człowiek się na pewno nie przeziębi. Już łatwiej byłoby o to, gdyby były ok. 3 stopnie na plusie - powiedział Pudzianowski. Wielu fanów było zdziwionych, że zawodnik zdecydował się na taki ubiór.