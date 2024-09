Niewiarygodne, kto zaproponował walkę z Mariuszem Pudzianowskim. Tego w KSW jeszcze nie było. Podjąłby się szaleńczej próby

To już pewne

to byłoby szalone!

Szokująca walka Denisa Załęckiego na FAME MMA. „Bad Boy” nowym zawodnikiem organizacji. To będzie hit

Mariusz Pudzianowski doczeka się bardzo niespodziewanego przeciwnika na gali KSW? Przy okazji setnej edycji gali ogłoszono, że w klatce organizacji pojawi się "Pudzian", którego nie wiedziliśmy już dawno! Jak na razie nie wiadomo jednak, kto będzie rywalem zawodnika MMA, jednakże pojawiła się właśnie dość niespodziewana propozycja! Sebastian Przybysz, specjalizujący się w walkach w wadze koguciej, chciałby zmierzyć się z byłym stronhmenem. To byłaby naprawdę szalona walka!

Mariusz Pudzianowski na XTB KSW 100. Niespodziewana propozycja walki!

Nie da się ukryć, że Pudzianowski będzie wielką atrakcją gali XTB KSW 100. Na razie nie powiedziano jednak, kim będzie jego rywal. Mimo że swego czasu pojedynku z byłym mistrzem świata strongmen domagał się legendarny zawodnik GROMDY - Łukasz "GOAT" Parobiec, to Martin Lewandowski powiedział swego czasu, że rywal "Pudziana" będzie pochodził najprawdopodobniej zza granicy. Niespodziewanie, do dyskusji o rywalu Pudziana włączył się Sebastian Przybysz. Zawodnik napisał na swoich mediach społecznościowych, że chciałby, aby doszło do takiego pojedynku.

– Gdyby rywal Pudziana na KSW 100 wypadł to ja mogę wskoczyć – napisał na swoich social mediach Przybysz.

Zgłoszenie Przybysza jest dość zadziwiającą niespodzianką. Były mistrz wagi koguciej KSW waży bowiem tylko 56 kilogramów, a Pudzianowski aż 117! Nie da się ukryć, że o ile Przybysz mógłby zaskakiwać szybkością i zwrotnością w trakcie pojedynku, tak bardzo wątpliwe, aby włodarze KSW chcieli takiego starcia.