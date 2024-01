Nieznane fakty z życia Mariusza Pudzianowskiego. Prawda o jego majątku ujrzała światło dzienne. Kupił posiadłość w USA

Mariusz Pudzianowski należy do tego grona osób, które nie lubią siedzieć bezczynnie przed telewizorem i nic nie robić. Zawodnik KSW znany jest wśród kibiców z tego, że pracuję od bladego świtu do zmierzchu i nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. Pudzian nie zajmuje się bowiem wyłącznie sportem, ale ma również wiele biznesów, a co najważniejsze, w każdym z nich osobiście trzyma rękę na pulsie. Rzecz jasna nie byłoby tego bez sportu, bo to zawody strongmanów, czy KSW dało mu spory zarobek, dzięki któremu mógł rozwijać biznes.

Pudzianowski szczerze o swoim majątku

Pudzianowski za sprawą sportowej rywalizacji zarobił miliony złotych. I choć legenda polskiego sportu rzadko kiedy mówi o konkretnych sumach i inwestycjach, tym razem zrobił wyjątek. W rozmowie z Wujaszkiem Fericze na kanale "Olimp Sport Nutrition" opowiedział, kiedy zarobił pierwszy milion i jak go spożytkował. - Pamiętam, jak pierwszy milion dolarów odłożyłem około 2005 roku i później już to wszystko poleciało - powiedział Pudzianowski.

Okazuje się, że zawodnik z Białej Rawskiej zainwestował nawet w dom w Stanach Zjednoczonych. - Kupiłem dom w Stanach Zjednoczonych, później coś tam, coś tam. Zainwestowałem w nieruchomości. No i pamiętam dokładnie jedne mistrzostwa świata, drugie odłożyłem sobie na kupeczkę tych par setek zielonych. No i patrzę: "no ładnie to wygląda", a później to już samo poleciało - przyznał legendarny sportowiec.