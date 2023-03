Norman Parke wraca! Ogłosił swoją kolejną walkę w Polsce. Gdzie stoczy pojedynek?

Popek ostro sapał przy drążku. To, co pokazał, zaskoczyło nawet najwierniejszych fanów

Norman Parke zapowiadał w jednej z rozmów z "Super Expressem", że raczej nie będzie miał już okazji toczyć pojedynków w Polsce. Los bywa jednak przewrotny. Już latem Parke ma znowu wejść do klatki w naszym kraju i stoczyć kolejne starcie. Z kim i gdzie? Tego jak na razie, niestety, nie wiadomo. "Stormin" opublikował w mediach społecznościowych wymowny wpis.

- Cześć. Będę walczył ponownie w Polsce. (...) Będę walczył w Polsce w lipcu - napisał Norman Parke na swoim Instagramie, informując, że szuka sponsorów przed pojedynkiem. Do walki ma dojść w połowie wakacji. Dla jakiej organizacji Norman Parke stoczy pojedynek? Tego na razie nie wiadomo. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie to ani FAME MMA, ani High League, którzy swoje wydarzenia planują we wcześniejszych terminach.

Norman Parke - kim jest? Walki we freak-fightach

Norman Parke ostatni pojedynek w MMA toczył na gali Hexagone MMA 7 w Poitiers. Jego rywalem był Junior Orgulho z Brazylii. Wcześniej toczył trzy pojedynki w FAME MMA - z "Don Kasjo" (wygrana), Borysem Mańkowskim (przegrana) i Piotrem Szeligą w rzymskiej klatce (wygrana).

Norman Parke wygrał program The Ultimate Fighter, dzięki czemu bił się w UFC. Stoczył dziewięć pojedynków, wygrał pięć z nich, przegrał trzy i zremisował jeden.

