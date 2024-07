Norman Parke wyzwany na pojedynek. Freak-fighter każe mu zabrać pieluchę, przed nami wielki hit?

Norman Parke będzie bohaterem bardzo ciekawej walki? Były zawodnik UFC, który miał na gali FAME MMA 22 na PGE Stadionie Narodowym zmierzyć się z "Wielkim Bu", został bez rywala po tym, jak influencer zgłosił, że ma kontuzję, która wyeliminuje go ze starcia. Nieoczekiwanie, zawodnika zaczepił freak-fighter Paweł g Tyburski, który na swoich mediach społecznościowych zaczepił Parke w bardzo mocnych słowach. Czy będziemy świadkami walki?

Norman Parke wyzwany na pojedynek. Będzie walczył z Tyborskim?

Walka Parke - Wielki Bu miała być wielkim hitem gali FAME MMA na PGE Stadionie Narodowym, jednak do samej walki nie dojdzie przez kontuzję tego drugiego. Nieoczekiwanie, o walkę z Parke prosi się Paweł Tyborski, który na swoich mediach społecznościowych zwrócił się do byłego zawodnika UFC, by ten sprostał rzuconemu przez niego wyzwaniu.

- Roman! Znaczy…Norman! Bierz klapki, bierz pieluchę i zabierz ze sobą łóżko do oktagonu, bo pójdziesz spać i to szybciutko. Później oczywiście wskoczysz w klapki i prosto do szpitala. Krzywdy ci nie będę wielkiej robił, będę delikatny w tym wszystkim. Dzwoń do federacji, że możemy to zrobić - przekazał uczesnik walk freak-fightowych, Paweł Tyburski.