O której godzinie walczy Rębecki w UFC? Walka Rębecki - Fiore GODZINA, DATA. UFC Fight Night: O której walczy Rębecki?

UFC: O której debiut Rębeckiego w UFC? Rębecki - Fiore - o której walka? DATA, GODZINA

Mateusz "Rebeastie" Rębecki w końcu spełni swoje wielkie sportowe marzenie! Polak wejdzie do klatki organizacji UFC 14 stycznia. Mateusz Rębecki - Nick Fiore to pojedynek, który otworzy jego przygodę z największą federacją MMA na świecie. Rębecki przez lata był czołową gwiazdą organizacji FEN. Pas w wadze lekkiej zdobył w 2018 roku, pokonując Mariana Ziółkowskiego. Od tego czasu bronił go przez ponad 3,5 roku. W sierpniu 2022 roku trafił do Dana White's Contender Series. W świetnym stylu pokonał Rodrigo Lidio i zapewnił sobie kontrakt z UFC.

Pierwotnie Mateusz Rębecki miał mierzyć się z innym rywalem, który jednak wypadł z karty walk pierwszej gali UFC w 2023 roku. Ostatecznie rywalem Polaka będzie debiutujący w UFC Nick Fiore. Amerykanin do tej pory bił się przede wszystkim dla organizacji Combat Zone. Każdą walkę wygrywał w pierwszej rundzie. Rywala pokroju Rębeckiego jeszcze nie miał. Stephen Stengel, którego pokonał w listopadzie 2022 roku miał bilans 5 wygranych i 19 porażek.

O której godzinie walka Rębecki - Fiore w UFC?

Gala UFC Fight Night już dziś w nocy z 14 na 15 stycznia. Walka Polaka ma rozpocząć się jeszcze przed północą. Pojedynek Rębecki - Fiore powinien się rozpocząć około godziny 23:30. Transmisja na Polsacie Sport.

