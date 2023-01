Film z Mateuszem Murańskim nominowany do Oscara! Przecieramy oczy ze zdziwienia, usłyszy o nim cały świat

Kibice federacji KSW, którzy zdecydowali się oglądać ostatnią galę KSW 78, która odbyła się w szczecińskiej Netto Arenie nie mogli narzekać na nudę. Oprócz naprawdę dużych nazwisk, w oktagonie zobaczyliśmy prawdziwą wojnę m.in. podczas pojedynku Tomasza Romanowskiego z Radosławem Paczuskim, za co zawodnicy otrzymali nawet bonus za walkę wieczoru. Emocje nie udzielały się jednak tylko fanom, ale również osobom, które znalazły się w narożnikach, w tym Mateuszowi Gamrotowi.

Mateusz Gamrot dał się we znaki ochroniarzom podczas KSW 78! Gwiazdor UFC szalał w narożniku

"Gamer" znajdował się po klatką m.in. podczas pojedynku Borysa Mańkowskiego, aby motywować swojego przyjaciela w starciu z Valeriu Mirceą, które zakończyło się jednak spektakularnym nokautem i porażką "Diabła Tasmańskiego". Zanim jednak do tego doszło, Gamrot miał mnóstwo powodów do radości, kiedy starcie z Sahilem Sirają wygrał Łukasz Rajewski. Do tego stopnia, że ochroniarze mieli problem z opanowaniem gwiazdora UFC.

Ochroniarze nie mogli poradzić sobie z Mateuszem Gamrotem! Wszystko się nagrało, gwiazdor UFC dał się im we znaki

Jeszcze podczas walki ochroniarze musieli zwracać szczególną uwagę na Mateusza Gamrota, jednak najwięcej roboty mieli oni, kiedy Łukasz Rajewski pokonał rywala jeszcze w pierwszej rundzie. Gwiazdor UFC rzucił się na siatkę i zaczął się wspinać, jednak w porę doskoczyła do niego ochrona i zaczęła go przytrzymywać, aby ten nie wpadł do oktagonu. Jak doskonale widać na nagraniu, ochroniarze nie mieli łatwego zadania.

