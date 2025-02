Ogromne kontrowersje na FAME 24. Pasternak wściekły po... wygranej! „Mam wyje**ne na takie zwycięstwo”

Pasternak nie cieszy się z wygranej: "Chu**wo, że tak się stało"

Gala FAME 24 zapowiadała się niezwykle ciekawie. FAME MMA zorganizowało kolejny emocjonujący turniej, którego zwycięzcą okazał się Alberto. Czekały nas też świetne super-fighty, jak ten Josefa Bratana z Amadeuszem „Ferrarim” czy Michała Pasternaka z Denisem Labrygą. Niestety, w wyniku niemałego zamieszania rywalizacje te nie zakończyły się w sposób, jaki życzyliby sobie kibice. Obie walki zakończyły się bowiem... przez dyskwalifikację! W starciu Pasternaka z Labrygą wykluczony przez sędziów został ten drugi, a w walce Josef Bratan – Amadeusz Roślik z dyskwalifikacją pogodzić się musiał „Ferrari”. Zwłaszcza w tej pierwszej sytuacji zamieszanie było bardzo duże, bo każdy myślał, że Labryga wygrał dzięki spektakularnemu nokautowi. Nawet Michał Pasternak przyznał, że nie chce takiego zwycięstwa i jest gotowy od razu dać Labrydze rewanż.

Najman vs Binkowski na programie FAME. Zrobiło się gorąco

Wszystko rozbija się o nietypową arenę walki, którą był swego rodzaju basen. Walka na ścianie liczyła się jak walka w parterze, więc nie można w nie było wyprowadzać niektórych ciosów. Jednym z nich było kopnięcie kolanem, którym Labryga znokautował Pasternaka. „Wampir” po walce przyznał, że nie chce takiego zwycięstwa. – Dopiero wstałem, nie wiem, co się stało. Jeśli on mnie sfaulował i dlatego mam wygrać walkę, to mam wy***ane na takie zwycięstwo – nie gryzł się w język Pasternak – Bardzo ch***wo, że się tak stało. (...) Zróbmy rewanż, chcę tego – dodał. Denis Labryga jeszcze w trakcie wywiadu „Wampira” niejako podziękował mu za wsparcie – Szacunek za te słowa – wciął się rywalowi w wypowiedź.

