Ogromny pech gwiazdora KSW tuż przed galą! Konieczne błyskawiczne zmiany, klamka zapadła

XTB KSW 102 w Radomiu miała zupełnie inaczej wyglądać, ponieważ po fenomenalnym zwycięstwie Arkadiusza Wrzoska nad Matheusem Scheffelem miał on ponownie wejść do oktagonu w styczniu. Tak się niestety nie stanie, ponieważ 32-latek przekazał za pomocą mediów społecznościowych, że nie zdąży do 25 stycznia wyleczyć kontuzji dłoni, dlatego wypada z karty walk. - Jak już wiecie z powodów zdrowotnych nie zawalczę na gali KSW 102 w Radomiu, ale pracuje cały czas, więc zobaczymy się w niedalekiej przyszłości - zakomunikował gwiazdor KSW.

i Autor: Instagram/Arkadiusz Wrzosek

Ogromny pech Arkadiusza Wrzoska przed XTB KSW 102! Szybkie zastępstwo

Oprócz pechowej kontuzji dłoni Wrzoska, federacja KSW poinformowała o zakończeniu współpracy z mistrzem wagi koguciej - Jakubem Wikłaczem. Poinformowała o tym za pomocą mediów społecznościowych. - Organizacja KSW i mistrz kategorii koguciej, Jakub Wikłacz, kończą współpracę. Dziękujemy, Kubo, za 8 emocjonujących pojedynków, pamiętne starcia mistrzowskie i godne reprezentowanie KSW. Życzymy samych sukcesów poza okrągłą klatką KSW - można przeczytać.

Zamiast Wrzoska w walce wieczoru o zwakowany pas Wikłacza zawalczy Sebastian Przybysz z Bruno Azevedo.