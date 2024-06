Ojciec Bandury zawalczy podczas FAME 22! "Kieras" kolejnym zawodnikiem z karty walk na PGE Narodowym

Pomimo tego, że popularny już Kieras jeszcze nigdy nie wszedł do oktagonu FAME, to już teraz zgromadził w świecie freak fightów wielu fanów związanych z grupą "Bungee". Maciej Bandurski przygotowywał bowiem swojego syna Patryka do trzech walk. Bandura pokonał Alana „Alanika” Kwiecińskiego, Piotra „Szeliego” Szeligę oraz po emocjonującym pojedynku przegrał z Tomaszem „Góralem” Adamkiem na ostatniej gali FAME 21. Kieras nie jest jedynie trenerem swojego syna, ale również innych członków Bungee. Do dwóch walk przygotowywał Dawida „Dzinolda” Rzeźnika, a do jednej Wiktora „Wronka” Wronkę, Łukasza „Tuszola” Tuszyńskiego oraz Dominika „Kalesona” Cybulskiego. Aktualnie Kieras w roli trenera ma rekord 7-1. Teraz będzie miał okazję samemu przekonać się, jakie to uczucie wejść do klatki przed dziesiątkami tysięcy widzów.

Sonda Wybierasz się na FAME MMA na PGE Narodowym? Oczywiście! Nie

- Kieras w roli debiutanta zawita w FAME, nie licząc jednak na taryfę ulgową! 💪 Reprezentuje go bowiem duże doświadczenie i charakter, które zamierza pokazać w klatce! Jego oponent również po raz pierwszy zadebiutuje w oktagonie federacji FAME. Jakieś prognozy? - czytamy w komunikacie FAME po ogłoszeniu angażu ojca Bandury.

Ojciec Bandury to obecnie drugi zawodnik z karty walk ogłoszony przez federację po Jarosławie "PashyBicepsie" Jarząbkowskim. Gala FAME 22 na PGE Narodowym odbędzie się 31 sierpnia. Sprzedaż biletów na FAME 22 prowadzona jest na stronie ebilet.pl