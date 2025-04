Paweł Tyburski o mocnym spięciu na drodze. Ostra bójka! „Patrzę, a on idzie z bejsbolem”

Paweł Tyburski o awanturze na drodze. Doszło do bójki

Paweł Tyburski słynie z ostrego temperamentu i sporych umiejętności sportowych. „Pablo” regularnie pokazywał je w klatce, pokonując czołowe gwiazdy freak-fightów. W ostatnim czasie zapomniał chyba, że wykorzystywanie tych umiejętności w życiu prawdziwym nie jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Tyburski pochwalił się na swoim Instagramie... bójką, do której doszło po gorącym spięciu na drodze.

- Miałem sytuację na trasie. Spinka, jak to faceci. Jeden drugiemu coś powie, „no to chodź”. Zjechaliśmy koło Żabki, wychodzę, patrzę, a on idzie z bejsbolem – zaczął opowieść dumny Paweł Tyburski.

Nie mógł się jednak spodziewać, że przeciwnik zdecyduje się na wyciągnięcie... bejsbola. Sytuacja zrobiła się poważna, ale na szczęście nie doszło do żadnej tragedii.

- Widziałem po oczach, że nie jest psycholem i nie będzie bił nim po głowie. Uderzył po nogach dwa razy i to był ostatni raz, jak mnie nim uderzył. Trochę szarpaniny, trochę „bombek” poleciało, na końcu sobie podziękowaliśmy. Szybki adrenalinowy zastrzyk z rana – dodał z uśmiechem, pokazując czerwone ślady na nogach.

Kim jest Paweł Tyburski? Bilans walk

Paweł Tyburski stoczył w sportach walki aż jedenaście pojedynków, a aż siedmiokrotnie wygrywał. Pokonał m.in. Kasjusza Życińskiego, Alberto (dwukrotnie), Denisa Załęckiego czy Arkadiusza Tańcule.

Tyburski musiał uznać wyższość jedynie rapera „Araba” i trzech zawodowców – Marcina Wrzoska, Normana Parke'a czy Michała Pasternaka.

