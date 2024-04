Piękna żona Marcina Najmana jest od niego sporo młodsza. Nie uwierzysz, ile lat naprawdę ich dzieli

co za słowa!

Gwiazda wyzywa Pudzianowskiego do walki! To byłby olbrzymi hit, padła mocna propozycja!

Dojdzie do pojedynku?

Marcin Najman skończył w marcu tego roku 45 lat. Aż trudno w to uwierzyć, ale były pięściarz już od blisko 15 lat toczy walki w MMA. W grudniu 2009 r. cała Polska oszalała na punkcie KSW po jego legendarnym starciu z Mariuszem Pudzianowskim. Już wcześniej "El Testosteron" budził spore emocje, m.in. za sprawą występu w "Big Brotherze", a te pomimo upływu lat wcale nie zmalały. Być może nawet przybrały na sile, co dało się odczuć po ostatniej walce Najmana z Jackiem Murańskim. W ciągu tych 15 lat w życiu częstochowianina nie brakowało wzlotów i upadków, ale najważniejszym momentem był ślub z ukochaną Julitą. Doszło do niego w czerwcu 2013 roku.

Tyle lat dzieli Marcina Najmana i jego piękną żonę

Julita Najman jest największym wsparciem zawodnika CLOUT MMA. Regularnie pojawia się na galach z jego udziałem i trzyma za niego kciuki. Niejednokrotnie zachwyca też swoim wyglądem, bo jej uroda robi duże wrażenie. Dociekliwi fani z pewnością zdają sobie sprawę z tego, że żona Najmana jest od niego sporo młodsza, jednak nie wszyscy o tym wiedzą. "El Testosteron" skończył w tym roku 45 lat, a Julita jest o dziewięć lat młodsza.

Żona Marcina Najmana jest od niego znacznie młodsza

Julita Najman urodziła się w 1988 roku. Łatwo więc policzyć, że za dziewięć lat starszego Najmana wyszła w wieku 25 lat. Wcześniej była znana pod panieńskim nazwiskiem Januszko. Pochodzi z Ełku, a uroda zawsze była jej atutem. W 2009 r. została miss publiczności w wyborach Miss Polonia Ziemi Ełckiej. Kilka lat później odmieniła życie byłego pięściarza, który wcześniej miał inne partnerki i uchodził za kobieciarza. Z Julitą związał się na stałe i założył rodzinę. Wspólnie wychowują córkę Weronikę.