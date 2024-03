i Autor: SE Marcin Najman

Pilne wieści

Marcin Najman trafił do szpitala! Musi przejść operację. Poważne konsekwencje

Grzegorz Kuś 17:18

Marcin Najman dochodzi do siebie po porażce z Jackiem Murańskim, po której narzekał na kontuzję oka. Od początku rozważana była nawet operacja, do której ostatecznie dojdzie tuż przed świętami. Najman trafił już do szpitala. Musi przejść operację, co niesie za sobą poważne konsekwencje.