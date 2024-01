Pierwsza miłość Artura Szpilki! Zdradził jak miała na imię i gdzie spędzali najwięcej czasu, będziecie w głębokim szoku

Brutalne sceny z udziałem Pudzianowskiego. Trafił do więzienia na wiele miesięcy

Szpilka i Wybrańczyk tworzą znakomity duet. Sami często opowiadają o tym w mediach i nie są to tylko słowa pod publiczkę. Każdy, kto zna ich bliżej, może potwierdzić, że w życiu codziennym naprawdę świetnie się dogadują. Nie są małżeństwem, ale zgodnie zaznaczają, że nie czują potrzeby formalizowania związku. - Kochamy się, uzupełniamy się, wreszcie znalazłem kobietę, która pasuje mi w każdym calu i na odwrót. Mamy te same upodobania, jest dużo śmiechu, no kurde jest fantastycznie - powiedział nam Szpilka w jednym z wywiadów.

Artur Szpilka opowiada o pierwszej miłości: Miała na imię Magda

W tej samej rozmowie "Szpila" zdradził, że choć kocha Kamilę nad życie, to nie ona była jego pierwszą miłością. A z pierwszą miłością wiąże się bardzo zabawna historia.

- Miała na imię Magda. Nie pamiętam już samego podrywu, ale po prostu podobaliśmy się sobie. Najwięcej czasu spędzaliśmy w altanie – mama kupiła mi bernardyna, ale nie chciała żeby spał w domu. Ja z kolei nie chciałem, by spał sam, więc wyniosłem łóżko do altany i tam nasza miłość kiełkowała. Co za czasy (śmiech) - zdradził nam Szpilka, który za kilka miesięcy ma stoczyć kolejny pojedynek na gali KSW.