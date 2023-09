Pierwsze słowa Tomasza Adamka po podpisaniu umowy z FAME MMA! Postawił jasne warunki, zdradził szczegóły

W ostatnich tygodniach coraz głośniej było o tym, że Tomasz Adamek może mieć w planach nie tylko ostatnią, pożegnalną walkę bokserską w karierze, ale też występ na FAME MMA. Pojawiły się nawet informacje, że jego rywalem miałaby zostać jedna z największych legend MMA w Polsce, Mamed Khalidov. Nawet jeśli do takiego starcia nie dojdzie, to wiadomo już, że „Góral” pojawi się w klatce FAME, co zostało ogłoszone podczas gali FAME Friday Arena 2. Bokser zdradził, że nie będzie to także jednorazowa przygoda!

Tomasz Adamek podpisał umowę z FAME! Tak skomentował tę decyzję

Tomasz Adamek pojawił się w klatce tuż przed startem gali FAME Friday Arena 2. Jak sam przyznał, do końca nie był pewny, co się wydarzy. – Jadąc tu jeszcze 2 godziny temu mówię: „podpiszę, nie podpiszę”, Rafał dał dobry kontrakt. Podpisany – przekazał lakonicznie „Góral”, który momentalnie zdradził też, że na jednej walce się nie skończy! – Jestem z wami w przyszłym roku dwukrotnie – wyjawił bokser.

Adamek podkreślił też, że postawił bardzo wyraźny warunek. – Boks, tylko boks – odpowiedział zapytany o to, czy będzie próbował swoich sił w mieszanych sztukach walki. Zapytany o możliwych rywali, odpowiedział dość tajemniczo. – Macie włodarzy, negocjujemy. Myślę, że za kilka dni będzie już oficjalnie podane, nie chcę zapeszać, będzie dobrze – podkreślił „Góral”.