Pilne wieści przed XTB KSW Epic! Doszło do ważnej zmiany, kontuzja pokrzyżowała plany zawodnika

Kontuzja pokrzyżowała plany KSW

Odkąd KSW nawiązało współpracę z Viaplay, to w kalendarzu mamy aż 12 gal tej organizacji – jedną na miesiąc. Nie ma możliwości, aby każda z nich miała tak mocne zestawienie personalne, ale z drugiej strony – często szansę dostają mniej znani zawodnicy, którzy nierzadko potrafią zrobić nie mniej emocjonujące show. Jednak KSW w tym roku poszło o krok dalej i w jednym miesiącu postawiło aż na dwa wydarzenia! Tydzień po KSW 91 odbędzie się XTB KSW Epic, na którym w klatce zobaczymy niezwykle eksplozywnego Bogdana Gnidko czy mistrza wagi ciężkiej Philipa De Friesa. KSW wraca też do korzeni, organizując turniej w wadze półciężkiej, a na koniec dostaniemy wielkie starcie bokserskie między Mamedem Khalidovem i Tomaszem Adamkiem. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem organizatorów.

Zmiana w karcie walk na XTB KSW Epic

Jednym z zawodników, którzy wezmą udział w KSW Epic, będzie Konrad Rusiński. 26-latek, który ma na koncie 6 zwycięstw i tylko jedną porażkę miał zmierzyć się ze Szwedem Andreasem Gustafssonem. Niestety, Szwed nie będzie zdolny do pojedynku, bowiem tuż przed galą złamał nos. KSW szybko znalazło jednak zastępstwo za 32-latka.

Rusiński z nowym rywalem na XTB KSW Epic.

Rusiński nie musiał długo czekać na nowego przeciwnika. Będzie nim trzy lata starszy i bardziej doświadczony Muslim Tulszajew. Ma on za sobą prawie dwa razy więcej pojedynków niż jego oponent – na trzynaście dotychczasowych walk dziesięć wygrał a trzy przegrał. Dla reprezentanta Niemiec będzie to debiut w federacji KSW, choć w przeszłości walczył on już w naszym kraju.