Po tym, co spotkało Boxdela federacja, FAME nie zamierzała milczeć. Ważny komunikat, poważne zagrożenie

Rozwój technologii to nie tylko okazja do ułatwiania życia i ogólnopojętego rozwoju cywilizacji, ale niestety również możliwość wykorzystywania nowych technik przez przestępców. Jednym z najgroźniejszych procederów w ostatnich miesiącach stał się spoofing. Jest to nic innego, jak podszywanie się pod inną osobę za pośrednictwem m.in. telefonu. Przestępcy mogą "ukraść" numer dowolnej osoby i np. zadzwonić do rodziny, próbując wyłudzić pieniądze. Ofiarą spoofingu padł Boxdel, o czym głośno było na początku sierpnia. Sprawa była na tyle poważna, że samolot Polskich Linii Lotniczych LOT został zawrócony na lotnisko. Wszystko po tym, jak policja otrzymała informacje, jakoby na pokładzie samolotu miały znajdować się ładunki wybuchowe.

Boxdel ofiarą spoofingu. FAME reaguje

Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie osiem osób, a jedną z nich był właśnie Boxdel. Nagrania z zatrzymania przez policję pojawiły się w sieci. Sprawa została jednak szybko wyjaśniona i niewinne osoby odzyskały wolność. Teraz federacja FAME postanowiła opublikować specjalne nagranie dotyczące spoofingu. W materiale sam Boxdel opowiada i przestrzega przed podejrzanymi telefonami od "znajomych" i apeluje, aby w każdej sytuacji zachować czujność i ostrożność.

Spoofing - czym jest i jak się bronić?

"Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich! Nadeszła era sztucznej inteligencji, a z nią kolejne, coraz poważniejsze możliwości dla oszustów. Coraz ciężej jest się przed nimi bronić, gdyż ataki są coraz lepiej opracowywane. Nie daj się oszukać – bądź czujny i zawsze weryfikuj, z kim rozmawiasz" - czytamy we wpisie federacji FAME na Instagramie. "Sprawdź najnowszy materiał na naszym kanale YouTube w tym temacie i poznaj możliwe sposoby obrony przed oszustami. Zalecamy również przeprowadzenie własnego researchu w zakresie cyberbezpieczeństwa i podzielenia się zdobytymi informacjami w gronie swoich najbliższych" - dodano.