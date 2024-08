Mamy najnowsze informacje w sprawie zatrzymania Boxdela! Ma status pokrzywdzonego, policja zabezpieczyła jego telefon [TYLKO U NAS]

Boxdel pokrzywdzonym w sprawie awaryjnego lądowania samolotu! Telefon influencera zabezpieczyła policja

Jak dowiedział się nieoficjalnie "Super Express", Michał Baron szybko został wypuszczony przez policjantów prowadzących jego sprawę. Brak aktywności Boxdela w mediach społecznościowych wynika jednak z faktu, że funkcjonariusze zatrzymali jego komórkę, która obecnie jest sprawdzana przez techników w celu potwierdzenia, że to nie Baron jest zamieszany w sprawę, a jedynie padła ofiarą przestępstwa, którym jest "spoofing". - Michał złożył wyjaśnienia na komisariacie. Jego telefon został zabezpieczony przez policję, a sam Boxdel został wypuszczony i przebywa obecnie na wolności oraz został pokrzywdzonym w całej sprawie. Padł ofiarą przestępstwa „spoofingu”, tak jak kilka tygodni wcześniej Krzysztof Stanowski. - zdradził nam nieoficjalnie jeden z współpracowników Boxdela opisując, co działo się z influencerem w ostatnich godzinach.

Przypomnijmy, w niedzielę 11 sierpnia w godzinach wieczornych pojawiła się informacja o tym, że policjanci mieli zatrzymać 8 osób w wieku od 23 do 60 lat podejrzewanych o wywołanie fałszywego alarmu bombowego na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do USA. Jednym z nich był Michał Baron. Inny z influencerów, Sergiusz "TheNitrozyniak" Górski już wtedy wskazywał, że Boxdel najpewniej padł ofiarą spoofingu, bowiem do niego również zostało wykonane połączenie w numeru telefonu należącego do Barona, chociaż to nie z nim miał okazję rozmawiać, a głos rozmówcy łudząco przypominał ten należący do Boxdela, z pewnością z pomocą AI. Co więcej, udało nam się ustalić, że w momencie, kiedy wobec Barona były przeprowadzone czynności z udziałem funkcjonariuszy, z jego numeru wykonano ponad 30 połączeń. W tej chwili jego telefon był już zabezpieczony i Boxdel nie miał do niego dostępu. To potwierdza, że za wszystkim stoją hakerzy podszywający się pod influencera.

Spoofing to oszustwo, które polega na podszywaniu się pod czyjś numer telefonu (z ang. spoof – naciąganie). Rozwijająca się technologia pozwala oszustom na coraz bardziej zaawansowane sposoby m.in. wyłudzenia pieniędzy lub informacji. W tym celu dla uwiarygodnienia wykorzystują oni dowolny numer telefonu. Przed kilkoma tygodniami ofiarą spoofingu padł Krzysztof Stanowski. Za pośrednictwem jego numeru telefonu oszuści wzywali służby ratunkowe bez uzasadnienia, co również mogło narazić dziennikarza na szereg nieprzyjemności.