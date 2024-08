Jacek Murański startuje w wyborach na prezydenta Polski! Amadeusz Ferrari szefem kampanii. Niespodziewanie ogłosił swoją decyzję

Włosy stają dęba, co działo się w domu Jana Błachowicza! Krzyki na całą okolicę, żona ikony UFC musiała interweniować. Wszystko przez siatkarzy

W czasie swojej kariery w świecie freak fightów Jacek Murański zdobył rzeszę zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Okazuje się, że "Stary Muran" ma zamiar przekuć swoją rozpoznawalność na karierę polityczną i nie chce tracić czasu. Krótko po tym, jak media społecznościowe obiegła informacja, że Murański wraz z innymi influencerami miał zostać zatrzymany w sprawie fałszywego zawiadomienia o ładunku wybuchowym na pokładzie samolotu lecącego do USA (influencerzy najpewniej padli ofiarą spoofingu i ktoś się pod nich podszył), Murański pojawił się u boku Amadeusza Ferrariego i za pośrednictwem jego Instagram Stories nie tylko poinformował, że nie został zatrzymany przez policję, ale również ogłosił, że ma zamiar wystartować już w najbliższych wyborach prezydenckich. Pierwotnie "Stary Muran" planował start dopiero za 6 lat, ale zmienił zdanie.

- A teraz zupełnie poważnie. Dzisiaj miała wystartować moja kampania prezydencka. Przedstawiam Wam szefa mojej kampanii prezydenckiej. - ogłosił "Stary Muran" wskazując na Amadeusza Ferrariego. - Myślę, że to jest uderzenie, które miało nas zdezorganizować, ale my się nie damy! I powiem Wam więcej! I przyspieszamy. Dzisiaj miała być pre-kampania na 2030 i teraz decyzja sztabu wyborczego jest taka - robimy kampanię na 2025 rok. Także jesteście pierwsi, którzy to wiedzą. - poinformował Murański na Instagram Stories Ferrariego ogłaszając swój start w przyszłorocznych wyborach.

Prezydentem Polski nie może jednak zostać każdy. Jak wynika z zapisów artykułu 127. Konstytucji RP: - Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu - czytamy w ustępie 3. Jednocześnie kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.