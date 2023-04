Popek pokazał sztuczkę z sutkami! Trzeba do tego odpowiedniego kształtu i lat ćwiczeń

Łzy same napływają do oczu po tym, co spotkało Artura Szpilkę! Wystarczyła jedna wiadomość. Wymięknie nawet największy twardziel

To jak zmienił się Popek robi wrażenie nawet na jego zatwardziałych krytykach. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że popularny raper pozostanie w hulaszczym trybie życia na lata. On jednak postawił w stu procentach na sport. Odszedł od imprez i używek. Stał się stałym bywalcem na siłowni, co zaprocentowało jeszcze większą popularnością. Popek błysnął we freak fightach jako wojownik MMA. Choć w ostatnim czasie miał trochę problemów zdrowotnych, to nie poddaje się i dalej walczy o powrót do klatki. Na licznych materiałach wideo nie tylko pokazuje, jak ciężko trenuje. Zdarza mu się też rozładować napięcie i zaprezentować sztuczki, o jakie nikt go nie podejrzewał. Do ich wykonania trzeba mieć odpowiednie przygotowanie.

Popek pokazał sztuczkę z piersiami

Na nowym wideo opublikowanym przez Popka na Instagramie, idol polskiej młodzieży po raz kolejny w krótkim czasie wylewa siódme poty podczas ćwiczeń na drążku. To jednak nie wszystko. Zanim rozpoczął serię podciągnięć, puścił do swoich fanów oczko, dodając do nagrania trochę pikanterii. Na pierwszych ujęciach widać, jak dzięki opanowaniu własnych mięśni unosi piersi bez użycia rąk. Klatka i sutki rapera oraz sportowca wędrują w górę i w dół. Wszyscy, którzy kiedykolwiek próbowali wykonać to zadanie, doskonale wiedzą, że trzeba do tego wielu ćwiczeń na siłowni. Dopiero wtedy mięśnie są przystosowane do takiej pracy.

Lawina komentarzy pod filmikiem Popka

Sztuczka najwyraźniej przypadła do gustu fanom Popka. Wojownik MMA doczekał się pod wideo wielu pozytywnych komentarzy. Fani zwrócili uwagę nie tylko na ten detal. Spojrzeli na wszystko znacznie szerzej i chwalili sportowca oraz muzyka za to, jaką drogę przeszedł. Byli również pod wrażeniem, że mimo upływającego czasu Popek wciąż dysponuje niezwykle wysportowanym i atletycznym ciałem.