Marcin Najman został zmuszony do radykalnej decyzji! Otworzył usta i wielu mogło przeżyć głęboki szok, Boxdel nie pozostawił mu wyboru

Po ostatniej walce Marciana Najmana, kiedy to "El Testosteron" zrewanżował się Pawłowi Jóźwiakowi i pokonał go na gali HIGH League 6, wrócił temat sparingu częstochowskiego pięściarza i Michała "Boxdela" Barona. Jeden z włodarzy federacji FAME MMA po tym, jak był chętny na takie starcie, z czasem zmienił zdanie. Marcin Najman wciąż jednak nie odpuszcza i wymyśla kolejne rzeczy, aby ostatecznie zmierzyć się z Boxdelem. Teraz postanowił zwrócić się do niego w zaskakujących słowach.

Pomimo kolejnych filmów nagrywanych przez Marcina Najmana oraz propozycjach z czasem i miejscem spotkania, do sparingu El Testosteron - Boxdel w dalszym ciągu nie doszło, dlatego częstochowski pięściarz postanowił pójść o krok dalej i zwrócić się do Boxdela nie po polsku, ale po angielsku. - Bąbel chyba nie rozumie po polsku…🤷‍♂️ - napisał na Twitterze Najman, publikując swój kolejny film, gdzie zwraca się do włodarza FAME MMA.

- You have 4 days (...) Don't break it. I speak English because maybe you don't understand Polish. Remember, don't break it. - zwrócił się do włodarza FAME MMA Marcin Najman, po raz kolejny namawiając go do podjęcia wyzwania i spotkania się z nim na sparingu, gdzie El Testosteron i Boxdel mieliby okazję wyjaśnić sobie parę spraw.

