Popek trafił do szpitala. Partnerka rapera wszystko potwierdziła, walczy z ciężką chorobą

Sytuacja Popka zmieniła się dramatycznie z powodu jednego nagrania, jakie zostało niedawno ujawnione. Kontrowersyjny raper miał dopuścić się zoofilii, a także innych obrzydliwych zachowań. Sprawa jest na tyle poważna, że trafiła nawet do prokuratury, która sprawdzi, czy Paweł Mikołajuw nie złamał prawa. W sieci już jednak „wydano wyrok”, bowiem na Popka spadła ogromna krytyka ze strony nie tylko zwykłych internautów, ale też wielu zawodników MMA czy ekspertów i dziennikarzy. Sam raper postanowił odnieść się do sprawy przepraszając za swoje zachowanie, choć nie zmieniło to w znaczący sposób opinii o nim. Teraz do sprawy odniosła się także jego partnerka, wspierając swojego ukochanego. Przy okazji zdradziła też, że Popek przebywa aktualnie w szpitalu.

Popek trafił do szpitala psychiatrycznego

Partnerka Popka wystosowała oświadczenie, które zostało opublikowanie na oficjalnej stronie rapera na Facebooku. Zaapelowała m.in. o wstrzemięźliwość w ferowaniu wyroków wobec swojego partnera. Przy okazji wyjawiła, że obecnie przebywa on na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. – W związku z obecną w mediach społecznościowych falą rozlewającego się hejtu względem mego partnera i ojca naszych małoletnich dzieci Pawła Mikołajuw pseud. Popek, w czasie kiedy pozostaje on w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym walcząc z ciężką chorobą alkoholową i uzależnieniem od innych używek, apeluję i jednocześnie proszę o wstrzemięźliwość w ferowaniu wszelkich wyroków wobec jego osoby – napisała partnerka Pawła Mikołajuwa. Popek już wcześniej zapowiadał, że chce walczyć ze swoimi uzależnieniami i wygląda na to, że zajął się tym na poważnie.