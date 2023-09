Potworny nokaut! Brutalne kopnięcie zakończyło walkę, rywal nie podnosił się kilka minut

Krzysztof Radzikowski pokazał, co stało się z jego ciałem i natychmiast porównali go do zwierzęcia! Tak obecnie wygląda gwiazdor Gogglebox TTV

Efektowne nokauty to coś, co wielu fanów sportów walki lubią najbardziej. Nie brakuje ich nie tylko na galach największych światowych organizacji, ale także na mniejszych wydarzeniach. Brave CF to bahrajńska federacja sportów walki, która coraz częściej organizuje wydarzenia także w Europie, a jej mistrzem w kategorii półśredniej jest Polak Marcin Bandel. Ostatnia gala - Brave CF 74 - odbyła się we francuskim Nantes. Fani w walce otwarcia mogli zobaczyć efektowny nokaut już w pierwszej rundzie.

Brutalny nokaut na gali Brave CF 74. Zobacz wideo

Francuz Levy Carriel mierzył się ze swoim rodakiem Mathieu Rakotondrazananym i po zaledwie ponad dwóch minutach odniósł czwarte zwycięstwo w zawodowej karierze. Zrobił to w fenomenalnym stylu! Już w pierwszej rundzie popisał się efektownym wysokim kopnięciem, które ścięło jego rywala z nóg.

Kopnięcie high kickiem sprawiło, że jego przeciwnik padł na matę i nie był w stanie podnieść się z niej przez kilka dobrych minut. Carriel nie ukrywał ogromnej radości z wygranej, otwierając kartę walk w najbrutalniejszy z możliwych sposobów.

Oh my GOD. One of the craziest knockouts of the year just now at BRAVE. Flying switch kick KO by Levy Carriel#BRAVECF74 pic.twitter.com/PmkSYZFzL3— caposa (@Grabaka_Hitman) September 7, 2023

Rakotondrazanany przegrał czwarty zawodowy pojedynek i ma obecnie ujemny bilans. Francuz wygrał tylko trzy z siedmiu dotychczasowych starć. Była to jego pierwsza klęska po nokaucie.