Oto największy bohater meczu Polaków. Nawet Lewandowski nie mógł się oprzeć! Obrazki, których nikt się nie spodziewał

Wyszło na jaw, jak Grzegorz Krychowiak zachował się względem lekarza Jaroszewskiego po przyjeździe do Polski. Zrobił to specjalnie

Mecz z Wyspami Owczymi miał być dla reprezentacji Polski nowym otwarciem, ale po czwartkowym wieczorze na PGE Narodowym dalej trudno o optymizm. Co prawda Biało-Czerwoni wygrali 2:0 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego i zbliżyli się w tabeli do Czechów i Albanii (w ich meczu padł remis 1:1), ale w spotkaniu z Farerami kolejny raz zagrali poniżej oczekiwań. Miało być lekko, łatwo i przyjemnie, tymczasem dopiero w 73. minucie Polska objęła prowadzenie. Wcześniej waliła głową w mur, a zbawieniem okazał się dość przypadkowy - choć podyktowany całkowicie słusznie - rzut karny, którego na bramkę zamienił "Lewy". Później kapitan reprezentacji podwyższył wynik technicznym strzałem i przypomniał o sobie kibicom na PGE Narodowym, gdzie po raz ostatni cieszył się z gola... we wrześniu 2021 roku. Jeden z młodych fanów tak się cieszył, że postanowił wbiec na boisko!

Największy bohater meczu Polska - Wyspy Owcze. Nawet Lewandowski się nie oparł

Po ostatnim gwizdku kamery pokazały Lewandowskiego, a wtedy niespodziewanie obok niego pojawił się chłopiec, który był szybszy od stewardów i podbiegł do swojego piłkarskiego idola. W takich sytuacjach często bywa nerwowo, ale tym razem "Lewy" wykazał się olbrzymim zrozumieniem i ze spokojem podszedł do "szturmu". Piłkarz FC Barcelona wręczył chłopcowi kapitańską opaskę i swoją koszulkę, a stewardzi stali i się temu przyglądali. Po odebraniu upominków młody kibic ruszył w jeszcze jeden rajd i wrócił na trybuny przy niezbyt żywiołowej reakcji stewardów.

Robert Lewandowski i chłopiec, który sforsował ochronę na Narodowym 🤩 #POLFAR pic.twitter.com/Fm0gogLSVB— Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) September 7, 2023