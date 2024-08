Powalczą na FAME 22 o MILION złotych w rzymskiej klatce, a tu takie wieści. Arkadiusz Tańcula mógł się nieźle zdziwić

Ewa Brodnicka rozebrała się do rosołu. Gorące zdjęcie gwiazdy sportu, aż lodowiec odmarza!

Powalczą o milion złotych w rzymskiej klatce

Alan Kwieciński, Arkadiusz Tańcula, Piotr Tyburski, Tomasz "Zadyma" Gromadzki, Grzegorz "Greg" Gancewski , Kamil "Taazy" Mataczyński, Piotr Szeliga i Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - każdy z nich za sam udział ma zagwarantowane 100 tysięcy złotych. Każde zwycięstwo jest premiowane taką samą kwotą, a dla zwycięzcy finału przygotowano premię w wysokości 700 tys. zł. Walki będą toczyć się na zasadach MMA z dozwolonymi łokciami. W dwóch pierwszych rundach na dystansie 5 minut, a finał zamykający całą galę odbędzie się bez limitu czasowego. Wszystko wewnątrz specjalnej "rzymskiej klatki".

Arkadiusz Tańcula mógł się zdziwić przed FAME 22

Fani freak-fightów doskonale znają tę konstrukcję. Dwóch z ośmiu śmiałków miało już okazję wejść do "rzymskiej klatki", która tym razem będzie nieznacznie większa (3,5x3,5 m przy wcześniejszych wymiarach 3x3 m). Mowa o Tańculi, mającym za sobą dwie takie walki z Jackiem Murańskim, oraz o Szelidze, który odbył jeden taki pojedynek z Normanem Parke'em. Teraz będą musieli przyzwyczaić się do nieco większej powierzchni.

Dla pozostałych będzie to coś zupełnie nowego, ale na przykład "Wiewiór" doskonale zna smak wygranego turnieju o dużej puli. Na lutowej gali FAME 20 wygrał 1,5 mln zł w pamiętnym turnieju K-1 w limicie do 80 kg. Pół roku później powalczy o kolejny milion w limicie do 90 kg. Gala FAME 22 na PGE Narodowym już w sobotę, 31 sierpnia. Transmisja tylko w PPV, które wykupisz TUTAJ. Wystarczy kliknąć!