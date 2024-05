Powrót Linkiewicz do FAME MMA? To zdjęcie dostarczyło wielkich plotek, pokazała to przed tysiącami!

Marta Linkiewicz zaliczy powrót do federacji FAME MMA? Mimo że gwiazda ostatnimi czasy pojawiła się w Clout MMA, gdzie stoczyła wygraną walkę z Lexy Chaplin, to nic nie wskazywało na to, aby względem jej osoby istniało duże zainteresowanie ze strony federacji FAME MMA. Okazuje się jednak, że kontakt między nią, a federacją istnieje, a ona sama dostała od FAME dość ciekawy prezent. To zdjęcie może budzić plotki i spekulacje. Czy zobaczymy Linkiewicz jeszcze w oktagonie FAME MMA?

Marta Linkiewicz w ostatnim czasie była aktywna w świecie freak-fightów, jednak nie walczyła w FAME MMA, a w konkurencyjnym Clout MMA, gdzie wygrała z jedną z twarzy federacji, Lexi Chaplin. Ostatnimi czasy celebrytka pokazywała na mediach społecznościowyc, że cały czas ćwiczy sporty walki, więc można było spodziewać się, że w którejś z federacji zobaczymy ją za jakiś czas. Okazuje się, że celebrytka ma aktywny kontakt z FAME MMA, o czym świadczy jej najnowsza publikacja.

Linkiewicz pochwaliła się na mediach społecznościowych prezentem od federacji, jaką jest bluza z logiem FAME MMA. Czy to oznacza, że trwają jakieś rozmowy między celebrytką, a federacją i pokazanie loga organizacji jest zapowiedzią dalszej współpracy? Czas pokaże!

i Autor: instagram.com/martalinkiewicz