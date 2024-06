Poznaliśmy przyszłość gwiazdora KSW! Salahdine Parnasse podjął kluczową decyzję, wielka zapowiedź

To był bardzo długi wieczór z federacją KSW. 95 odsłona federacji pomimo niestandardowego dnia, ponieważ odbyła się w piątek miała na karcie walk bardzo mocne zestawienia, a ponadto w co-main evencie oraz main evencie doszło do dwóch walk o pasy mistrzowskie. W pierwszym starciu Phil De Fries bronił po raz dziesiąty pasa kategorii ciężkiej, jego rywalem był Augusto Sakai. Brazylijczyk był bardzo dobrze przygotowany, ponieważ mistrz nie był w stanie sprowadzić go do parteru, gdzie czuje się najlepiej. Mimo to De Fries starał się rozbijać rywala w stójce, a dokładniej przy siatce, ponieważ tam rozegrało się 90% walki. Anglik triumfował po jednogłośnej decyzji sędziów.

W walce wieczoru doszło do piątego starcia Jakuba Wikłacza z Sebastianem Przybyszem, starcie jak zawsze było elektryzujące pomiędzy tymi dwoma. W pewnym momencie doszło do dużego rozcięcia skóry na twarzy Wikłacza, ale nie przeszkadzało mu to w kontynuowaniu walki. W drugiej rundzie mistrz wyłapał głowę Przybysza i udusił go gilotyną.

Salahdine Parnasse na dłużej w KSW! Znakomite wieści dla kibiców federacji

Jednym z kluczowych momentów na gali na pewno jest fakt, że Salahdine Parnasse zostaje na dłużej w KSW. Nie były to łatwe negocjacje, ale Francuz związał się z federacją na wiele lat. Ponadto mistrz kategorii lekkiej oraz piórkowej zapowiedział nie tylko walki związane z obroną pasów, ale kto wie, czy nie będzie próbował sięgnąć po trzeci tytuł. Nie ma co do tego wątpliwości, jest to bardzo duże nazwisko, które udało się zatrzymać i to też świadczy o sile federacji.