Prawda o tym, jak naprawdę pracuje się z Mariuszem Pudzianowskim dla wielu będzie szokiem. Wszystko widać jak na dłoni. Tak to wygląda za kulisami

Prywatne życie Mariusza Pudzianowskiego oraz wiele aspektów jego codzienności to nieustannie tematy, które interesują internautów, bowiem do tej pory do przestrzeni publicznej przedostawały się jedynie strzępki informacji ujawniając m.in., jakim szefem naprawdę jest były strongman. Teraz jeden z największych gwiazdorów federacji KSW postanowił za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazać, że jego pracownicy nie są zdani wyłączni na siebie i mogą liczyć na jego pomoc nawet w niedzielny poranek. Pomimo tego, że Pudzianowski mógł korzystać z pięknej pogody i odpoczywać przy swoim pięknym i pokaźnych rozmiarów domu, "Pudzian" postanowił wsiąść na traktor i ruszyć nim do sadu, gdzie było mnóstwo pracy do zrobienia.

Zrywanie się Mariusza Pudzianowskiego z łóżka skoro świt z pewnością nie dziwi już jego najwierniejszych fanów, jednak dla wielu internautów może być szokiem fakt, że gwiazdor KSW już przed 7 rano postanowił zacząć pryskać drzewa zlokalizowane w jego sadzie. - (...) Od 6:50 zabawa w ogrodnika trwa nadal, pomóc chłopakom w pryskaniu trzeba było jeszcze dziś - napisał krótko na Instagram Stories Pudzianowski pokazując, jak przemierza w traktorze ogromny połamie terenu.

Mariusz Pudzianowski pracuje nawet w niedzielę

Pudzianowski niejednokrotnie w swoich wypowiedziach oraz postach w mediach społecznościowych udowadniał, jak ważną rolę w jego życiu odgrywa praca oraz, że jest niezwykle oddany swoim biznesom, co doskonale widać na załączonym obrazku. Nawet w momencie, kiedy Pudzianowski mógłby odpocząć po ciężkim tygodniu postanowił on odciążyć swoich pracowników.