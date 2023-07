PRIME MMA 5 PPV ILE KOSZTUJE? PRIME MMA 5 GDZIE OGLĄDAĆ STREAM ONLINE? PRIME MMA 5 gdzie kupić PPV? PRIME MMA 5 TV NA ŻYWO 1.07 JAK OGLĄDAĆ PRIME MMA 5 NA ŻYWO LIVE

Jan Błachowicz wprost o przyszłym rywalu! Wielka szansa przed Polakiem, były mistrz UFC ma o co walczyć

Ponad pół roku oczekiwania i w końcu jest! PRIME MMA wraca i to z nie byle jakim wydarzeniem. Ostatnia gala tej federacji miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku i długo nie było jasne, kiedy znów zostanie zorganizowane jakieś wydarzenie. Kilka tygodni temu stało się jasne, że do PRIME MMA 5 dojdzie 1 lipca we Wrocławiu, a fani nie będą mogli narzekać na brak znanych nazwisk. Zwłaszcza jedna z ostatnich ogłoszonych walk przyciąga uwagę kibiców. Mowa tu rzecz jasna o pojedynku Pawła Jóźwiaka z Jackiem Murańskim. Ten drugi miał walczyć na HIGH League, ale organizacja ta w zasadzie przestała istnieć i PRIME MMA szybko wykorzystał tę sytuację. A nazwisko Murańskiego zawsze przyciąga. Na PRIME MMA 5 nie zabraknie również największej gwiazdy tej federacji, a więc Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego.

PRIME MMA 5 STREAM ONLINE LIVE. PRIME MMA 5 NA KTÓRYM KANALE DZISIAJ?

Jego rywalem będzie Dominik Zadora, który w Kickobxingu odnosił całkiem spore sukcesy i na pewno nie będzie to łatwy przeciwnik dla Don Kasjo. Ponadto na PRIME MMA 5 zobaczymy również tak doskonale znane twarze jak Jaś Kapela, czy "Bagieta". Ciekawym może być również pojedynek kobiety z mężczyzną. W boksie Ewa Piątkowska skrzyżuje rękawice z Puszbarbie.

Gala PRIME MMA 5 odbędzie się w sobotę 1 lipca. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna jedynie w usłudze PPV na stronie primemma.tv. Koszt wykupienia zaczyna się od 34,99 zł. Początek gali zaplanowano na godzinę 19:00. Relacja z PRIME MMA 5 na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl! Zapraszamy!