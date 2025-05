i Autor: PHOTO/VINCENT THIAN, Associated Press Iga Świątek

To się nie zdarzało wcześniej

Iga Świątek może zrobić to pierwszy raz w tym sezonie! I to dopiero w maju. Nie do tego przyzwyczaiła fanów

Iga Świątek zameldowała się w półfinale po szalonym boju z Madison Keys. Trzysetowe spotkanie dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Polska tenisistka zagra o wielki finał turnieju WTA w Madrycie już w czwartek, 1 maja. Iga Świątek – Coco Gauff rozpocznie się o godzinie 16:00. Była liderka światowego rankingu ma szansę na dokonanie jednej rzeczy pierwszy raz w tym sezonie.