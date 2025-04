Kiedy gra Iga Świątek półfinał WTA Madryt? Z kim i o której godzinie kolejny mecz?

Iga Świątek - Madison Keys RELACJA NA ŻYWO. Polka przegrała seta do zera, ale się podniosła! [WYNIK]

Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Madrycie. Polka awans wywalczyła, pokonując 0:6, 6:3, 6:2 Madison Keys, amerykańską mistrzynię Australian Open, piątą rakietę świata. Czterokrotna mistrzyni Roland Garros krok po kroku stabilizuje formę na swojej ulubionej nawierzchni. - Ostatnie tygodnie nie były łatwe, więc staram się nie przejmować i po prostu skupić się na następnym punkcie - stwierdziła w Madrycie Iga Świątek. - Próbuję znaleźć pewność siebie i nie zabijać się tymi myślami o poprzednich meczach i poprzednich punktach. Wiem, że jestem blisko znalezienia swojego rytmu - dodała Polka.

Z kim zagra Iga Świątek w półfinale WTA w Madrycie

Iga Świątek rywalkę w półfinale turnieju WTA w Madrycie pozna po zakończeniu meczu Coco Gauff - Mirra Andriejewa. Bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek Amerykanki z Rosjanką zaplanowano na środę ok. godziny 15. Niezależnie od wyniku tego starcia Igę Świątek czeka ciekawy mecz z rywalką, z którą ostatnio przegrywała.

Iga Świątek w Madrycie broni tytułu i aż 1000 punktów. W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) rok temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu, które okrzyknięto najlepszym meczem sezonu w kobiecym tourze, nasza gwiazda obroniła trzy piłki meczowe. Dwa lata temu Świątek też zagrała w finale, ale wtedy uległa Sabalence. Na kortach w Madrycie panują bardzo specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek sama przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski i trzeba nauczyć się je kontrolować. Ważny jest też naciąg rakiety - dzieliła się spostrzeżeniami Iga Świątek.

WTA Madryt DRABINKA. Zestaw par

Aryna Sabalenka - Marta Kostiuk

Moyuka Uchijima - Elina Switolina

Coco Gauff - Mirra Andriejewa

Iga Świątek - Madison Keys

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w półfinale WTA Madryt

Iga Świątek kolejny mecz w półfinale turnieju WTA w Madrycie zagra już w czwartek 1 maja, a jej rywalką będzie Coco Gauff lub Mirra Andriejewa. Półfinały kobiet zaplanowano na godziny 16 i 21.30. Półfinał Igi Świątek zacznie się zapewne o godzinie 16. Transmisje TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie