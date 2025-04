Iga Świątek - Madison Keys RELACJA NA ŻYWO i WYNIK meczu w WTA Madryt

Na żywo Iga Świątek - Madison Keys Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Madison Keys w ćwierćfinale turnieju WTA w Madrycie. Początek spotkania o godzinie 13.

Iga Świątek walczy z bardzo silną fizycznie Madison Keys w ćwierćfinale turnieju WTA w Madrycie. Polka w stolicy Hiszpanii broni tytułu i aż 1000 rankingowych punktów. Amerykańska mistrzyni Australian Open w świetnym stylu rozbiła 6:2, 6:3 Chorwatkę Donnę Vekić. Bilans rywalizacji Świątek z Keys to 4-2, ale ostatnio górą była tenisistka z USA - 7:5, 1:6, 7:6 w pamiętnym półfinale AO w Melbourne, w którym Polka nie wykorzystała piłki meczowej. W Madrycie gra toczy się szybko, a tenisistka z USA takie warunki lubi.

Iga Świątek - Madison Keys NA ŻYWO w ćwierćfinale WTA Madryt

Rok temu Iga Świątek spotkała się z Madison Keys dwukrotnie na mączce - w Madrycie i w Rzymie. Oba te spotkania wygrała pewnie 6:1, 6:3. Potem jednak Amerykanka złapała wielką formę, a Świątek obniżyła swój poziom i dopiero szuka wspaniałej dyspozycji sprzed roku.

- To jest do bani! Tak, do bani! - wypaliła Madison Keys rok temu, pytana, jak się gra z Igą Świątek na mączce. - Jest naprawdę dobra. Porusza się znakomicie. Do tego cały czas wywiera na tobie niesamowitą presję. Od pierwszej piłki byłam pod wrażeniem głębi i dokładności jej uderzeń. Sprawia, że czujesz się, jakbyś nigdy nie mogła wcisnąć pedału gazu. A potem nagle to ty cofasz się pod końcową linię, a to nie jest scenariusz, w którym chcesz się znaleźć. Wygląda to tak, że tak naprawdę ona nie podejmuje zbyt dużego ryzyka, za to prowokuje swoje rywalki, aby coraz bardziej ryzykowały - dodała Keys.