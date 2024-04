PRIME MMA 8 KARTA WALK. PRIME MMA 8 KOLEJNOŚĆ WALK. Kto walczy na PRIME MMA 8 lista walk na PRIME MMA 8

PRIME MMA 8 KARTA WALK. Kto walczy na PRIME MMA 8?

Po nieco mniej intensywnym czasie we freak-fightach do gry wchodzi trzecia największa federacja w Polsce. Po raz ósmy w historii zobaczymy wydarzenie organizowane przez PRIME MMA i po raz kolejny karta walk wypełniona jest bardzo... oryginalnymi postaciami. Nie zabraknie debiutów, ale nie zabraknie również doskonale znanych twarzy. Ponadto podczas PRIME MMA 8 zobaczymy drugą edycję Igrzysk Gladiatorów, która ostatnim razem przypadła do gustu fanom. Tym razem w turnieju zobaczymy m.in. Marka "Kirimasu" Jówkę, Ronaldo "Czarnego Polaka" Mirandę, czy Rafała Pazika. Ponadto na karcie walk jest jeszcze chociażby Paweł Jóźwiak, Tomasz Olejnik, czy Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk. Jednak to, co fanów interesuje najbardziej wydarzy się rzecz jasna na zakończenie gali PRIME MMA 8.

PRIME MMA 8 KOLEJNOŚĆ WALK. PRIME MMA 8 lista walk

Wówczas do klatki wejdą Kasjusz "Don Kasjo" Życiński oraz Arkadiusz Tańcula. Walka odbędzie się w formule bokserskiej w dużych rękawicach i to sprawia, że faworytem pojedynku jest włodarz PRIME MMA. Tańcula odgraża się jednak, że mimo niekorzystnej dla siebie formuły zrobi wszystko, aby boleśnie i brutalnie rozprawić się z "Don Kasjo". A złej krwi między zawodnikami nie brakuje, co może zwiastować duże emocje w klatce.

PRIME MMA 8 karta walk: