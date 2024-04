PRIME MMA 8 PPV. Gdzie kupić PPV na galę PRIME MMA 8? Jak wykupić PPV? Koszt, cena PPV PRIME 8

PRIME MMA 8 PPV. Gdzie kupić PPV na galę PRIME 8?

Federacja PRIME Show MMA od samego początku istnienia budzi duże kontrowersje, co dało się odczuć także przed najbliższą galą PRIME MMA 8. Ta była zaplanowana w Gorzowie Wielkopolskim, ale na kilka tygodni przed terminem organizacja pokłóciła się z zarządcą hali i musiała szybko zmienić lokalizację. Ostatecznie postawiono na studyjną galę w Warszawie, co znacząco ogranicza możliwość zakupu biletów. Fani freak-fightów muszą pogodzić się z tym, że galę obejrzą głównie w transmisji pay-per-view. A będzie co oglądać, bo gale PRIME MMA to zawsze prawdziwe święto freaków i nie inaczej ma być tym razem. Na PRIME 8 odbędą się drugie Igrzyska Gladiatorów, w których wystąpią m.in. Tomek Olejnik, "Kamerzysta", "Czarny Polak" i "Robalini". Walką wieczoru tej gali będzie z kolei starcie Don Kasjo - Arkadiusz Tańcula.

Koszt, cena PPV PRIME MMA 8. Jak wykupić PPV?

Don Kasjo i Tańcula to najgłośniejsze nazwiska na gali PRIME MMA 8, ale już wcześniej w klatce dojdzie do gorących walk. Dużo do wyjaśnienia mają sobie "Daro Lew" i "Bagieta", a gorący konflikt rozstrzygną Jaś Kapela i "Kaczor BRS". Na PRIME 8 zaprezentuje się też aż sześć kobiet, a cztery z nich wezmą udział w walce 2 na 2. Po dwóch bolesnych porażkach z Jackiem Murańskim i Adrianem Ciosem o zwycięstwo powalczy Paweł Jóźwiak, którego rywalem będzie powracający "Japczan". Fani mogą spodziewać się sporych emocji i typowo freakowych starć, a wszystko rozpocznie się o godzinie 20:00.

Gala PRIME MMA 8 odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia, o godzinie 20:00. Transmisja jest dostępna jedynie po zakupie usługi PPV na stronie primemma.tv. Cena PPV za standardową wersję wynosi 39,99 zł, z kolei dostęp premium kosztuje 44,99 zł. Pay-per-view kupisz wyłącznie na primemma.tv. Wystarczy kliknąć W TYM miejscu! Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl. Zapraszamy do śledzenia gali PRIME 8 razem z nami!