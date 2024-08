PRIME MMA 9 – typy i kursy. Kto faworytem sobotniej gali PRIME MMA we Wrocławiu?

Czas na dziewiątą galę organizacji PRIME MMA. Już 3 sierpnia we Wrocławiu dojdzie do emocjonującego freak-fightowego wieczoru. Niestety, podczas piątkowej ceremonii ważenia okazało się, że nie dojdzie do trylogii pomiędzy Pawłem „Prezesem” Jóźwiakiem a Jackiem „Muranem” Murańskim. W walce wieczoru Natan Marcoń zmierzy się z „Danielem Magicalem”, a wcześniej na karcie walk pojawią się m.in. Robert Pasut, raper „Kaczor BRS”, była mistrzyni świata w boksie Ewa Brodnicka czy gwiazda telewizji Katarzyna „Laluna” Alexander.

PRIME MMA 9 karta walk

PRIME MMA 9: Typy i kursy

Galę PRIME MMA 9 można obstawiać u bukmachera TOTALbet. Największymi faworytami do wygranej są Erwin Burzyński, Mateusz „Mati MMA” Szczepaniak i Mateusz „Mister Matii” Górski.

Kto zdaniem bukmacherów jest faworytem do wygranej podczas sobotniego wydarzenia?

Erwin Burzyński – Jakub „Jay” Wiśniewski 1.20 – 3.60

Łukasz „Magical Jr” Malankowski – Mateusz „Mati MMA” Szczepaniak 3.30 – 1.24

Dawid „Ambro” Ambroziak – Dariusz „Rutek” Rutkowski 1.50 – 2.25

Ewa „Kleo” Brodnicka – Karolina „Zupeczka” Gackowska 1.45 – 2.38

Mateusz „Mister Matii” Górski – Ronaldo „Czarny Polak” Miranda 1.26 – 3.15

Damian „The Karpi” Kasprzak – Patryk „Irion” Pieńczykowski 1.32 – 2.84

Wiola Kotelecka – Katarzyna „Laluna” Alexander 1.92 – 1.70

Jakub „Paramaxil” Frączek – Mateusz „Mavs” Szczypior 3.00 – 1.29

Małgorzata „Gocha Magical” Zwierzyńska – Aneta „Mama Mopsa” Bronowicz 1.32 – 2.80

Robert „Sutonator” Pasut – Kamil „Taazy” Mataczyński 2.06 – 1.60

Maciej „Kaczor BRS” Kaczmar – Marcin „Rafonix” Krasucki 1.95 – 1.70

Natan Marcoń – Daniel „Magical” Zwierzyński 1.32 – 2.85