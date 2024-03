Przeżegnaliśmy się widząc, co stało się z Michałem Materlą przed walką z Kuberskim. Prawie 40-letni gwiazdor KSW pokazał swoje ciało przed KSW 92

Mamed Khalidov wypalił do Tomasza Adamka! Ujawnił nowe fakty, stanowcza reakcja po słowach pięściarza

Dokładnie cztery miesiące od swojej ostatniej walki, Michał Materla znów zamelduje się w oktagonie federacji KSW, gdzie 16 marca podczas KSW 92 w Gorzowie Wielkopolskim zmierzy się z Piotrem Kuberskim w co-main evencie najbliższego wydarzenia. Tuż przed starciem "Cipao", Marcin Różalski miał okazję powiedzieć kilka słów o Materli zaznaczając, że zawsze będzie mus kibicował. Zawodnik ze Szczecina, pomimo prawie 40 lat na karku nie zamierzał jednak podchodzić na pół gwizdka do kwestii przygotowań i jak pokazują jego zdjęcia na Instagramie, okres przygotowawczy przepracował bardzo solidnie.

Na kilkadziesiąt godzin przed walką z Piotrem Kuberskim, Michał Materla opublikował zdjęcie przy rowerku stacjonarnym, na którym z pewnością w ostatnich tygodniach gubił tkankę tłuszczową i pokazał, jak obecnie wygląda jego ciało. W pierwszej kolejności w oczy rzucają się nie tylko ogromne mięśnie w górnych partiach, ale również świetnie widoczne mięśnie brzucha, które zarysowują na torsie Materli sześciopak. Takiej formy nie powstydziłby się niejeden młodszy od niego zawodnik.

Starcie na KSW 92 z Piotrem Kuberskim będzie walką numer 44 dla Michała Materli. Do tej pory wygrał aż 33 z nich i tylko 10 razy wychodził z klatki jako przegrany. W ostatniej walce, 16 grudnia w PreZero Arenie Gliwice musiał uznać wyższość Pawła Pawlaka. Na szali pojedynku znalazł się należący w przeszłości do "Cipao", a obecnie do Pawlaka pas mistrzowski wagi średniej.