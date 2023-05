i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Mariusz Pudzianowski

Co za zmiany!

Pudzianowski pokazał nieznane zdjęcie z Jurasem, a fani mogą być w szoku! Jak oni się zmienili, "czas leci szybko"

Mariusz Pudzianowski postanowił sięgnąć do swojego archiwum i pokazać dość nieznane zdjęcie sprzed lat, na którym znalazł się także inny, słynny zawodnik MMA, Łukasz "Juras" Jurkowski! To zdjęcie pokazuje, jak szybko leci czas i jak zmienili się obaj wojownicy. Dla wielu fanów to może być szok!