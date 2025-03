QUIZ: Mariusz Pudzianowski - Jesteś jego fanem? Komplet 15 punktów to obowiązek!

Pilna wiadomość o Damianie Janikowskim! KSW potwierdza przed galą we Francji

Mariusz Pudzianowski trenuje ciężko, przygotowując się do kolejnej walki w klatce, w której nie widzieliśmy go już prawie dwa lata. "Pudzian" nie zamierza jeszcze kończyć kariery, a jego liczni fani czekają niecierpliwie na następny występ charyzmatycznego siłacza. Pięciokrotny mistrz świata strongmanów długo budował swoją popularność, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Siłacz przyciąga przed telewizory i na trybuny tłumy kibiców i to w dużej mierze dzięki niemu MMA zyskała na popularności w Polsce, a KSW wyrosła na największą federację w Europie.

Mariusz Pudzianowski QUIZ wiedzy o Pudzianie: Jesteś jego fanem?

Dla kibiców Mariusza Pudzianowskiego przygotowaliśmy QUIZ, w którym mogą sprawdzić swoją wiedzę o byłym mistrzu świata strongmanów. Jesteś fanem "Pudziana? Jeżeli tak, to pewnie bez problemów odpowiesz prawidłowo na poniższe 15 pytań. Powodzenia i do dzieła!