Robert Bryczek - Ihor Potieria. Marcin Prachnio - Devin Clark TV TRANSMISJA NA ŻYWO. UFC Vegas 86 Bryczek - Potieria, Prachnio - Clark GDZIE OGLĄDAĆ Bryczek - Potieria, Prachnio - Clark STREAM LIVE ONLINE dzisiaj

Przed nami noc wielkich, sportowych emocji! Na gali UFC Vegas 86 dojdzie do wielu wspaniałych pojedynków, ale duże znaczenie dla polskich fanów może mieć fakt, ze na wydarzeniu pojawi się dwóch naszych reprezentantów! Robert Bryczek będzie próbował swoich sił w starciu z Ihorem Potierią, a Marcin Prachnio spróbuje pokonać Devina Clarka. W trakcie gali pojawi się także wyczekiwany przez fanów mieszanych sportów walki pojedynek miedzy Jackiem Hermanssonem (23-6, 11 KO, 6 Sub) a Joe Pyferem (12-2, 8 KO, 3 Sub).

Gala UFC Vegas 86 została zaplanowana na sobotę 10 lutego 2024 roku. Początek emocji od godziny 22. Relacja live w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Karta główna

185 lb: Jack Hermansson (23-8) - Joe Pyfer (12-2)

145 lb: Dan Ige (17-7) - Andre FIli (23-10)

185 lb: Robert Bryczek (17-5) - Ihor Potieria (20-5)

185 lb: Brad Tavares (20-8) - Gregory Rogrigues (14-5)

155 lb: Michael Johnson (21-19) - Darrius Flowers (12-6-1)

185 lb: Rodolfo Vieira (9-2) - Arman Petrosyan (8-2)

Karta wstępna: