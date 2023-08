Robert Karaś po dopingowej wpadce stracił fortunę. O takich pieniądzach nawet się nie śni, brutalna prawda

Arkadiusz Tańcula wypalił do „Diablo” Włodarczyka! Mocna wiązanka po ogłoszeniu walki wieczoru FAME 19

Pod koniec maja cała sportowa Polska żyła wyczynem Roberta Karasia, który w Brazylii pobił rekord świata na dystansie 10-krotnego Ironmana. 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i 422 km biegu pokonał w 164 godziny, 14 minut i 2 sekundy, bijąc poprzedni rekord o blisko 20 godzin. O jego sukcesie było niezwykle głośno i Karaś ponownie stał się prawdziwym bohaterem. Sielanka nie trwała jednak długo - pod koniec lipca przyszły wyniki obowiązkowych (w celu potwierdzenia rekordu) badań i świat 34-latka się zawalił. W jego organizmie wykryto zakazane środki - metabolit drostanolonu i meldonium, o czym poinformował w rozmowie z "Super Expressem". Dzień po wydaniu oświadczenia był gościem Kanału Sportowego i zdradził jeszcze więcej szczegółów.

Robert Karaś po dopingowej wpadce stracił fortunę

Karaś odniósł się w "Hejt Parku" m.in. do słów szefa Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), Michała Rynkowskiego. Ten tuż po pojawieniu się informacji o wpadce triathlonisty wypowiedział się, że jest to jedna z najpoważniejszych spraw w polskim sporcie. Przyznał, że wygląda naprawdę źle i sportowcowi grożą nawet 4 lata dyskwalifikacji. Te słowa błyskawicznie przełożyły się na karierę i życie Karasia, gdyż... odstraszyły jego sponsorów.

- Przez niego straciłem 600 tysięcy w jeden dzień. Gość wypowiada się, że grożą mi cztery lata. A jeśli będę zdyskwalifikowany – a pewnie będę – to tylko w jednej federacji - powiedział Karaś w rozmowie z Tomaszem Smokowskim. Takie straty wynikają z decyzji części sponsorów o odwróceniu się od sportowca. - Przez tego pana moje życie się trochę zmieniło, ale on nie ma racji - skwitował 34-latek, który jest już po słowie z inną triathlonową federacją i zamierza wystartować w jej zawodach w lutym, co także ma mu pomóc skrócić czas trwania ewentualnej kary.