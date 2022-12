Scysja szefa KSW z Adamem Soldaevem. Poszło o freak-fighty, Mariusz Pudzianowski wkroczył z krzesłem

Pudzianowski vs Khalidov RELACJA NA ŻYWO XTB KSW 77 Pudzianowski vs Khalidov LIVE ONLINE Pudzianowski vs Khalidov WYNIK KSW 77 Pudzianowski vs Khalidov NA ŻYWO w INTERNECIE

Pudzianowski vs Khalidov

Co za sceny!

Wiele ciekawych rzeczy wydarzyło się podczas konferencji prasowej przed galą XTB KSW 77. Adam Soldaev, szósty zawodnik rankingu kategorii piórkowej, zapytał o to, czy tak jak na galach freak-fightowych organizacja KSW planuje więcej aktywności medialnych. Dopytywał także, czy do promocji zatrudniani będą zawodnicy ze świata freak-fightów, którzy pomogli się wypromować chociażby Adamowi Soldaevowi.

- Których hal nie wypełniamy? Byłeś na ostatniej gali twoich kolegów z High League? Ile osób było? Ile osób było w Łodzi – odpowiedz. Niespełna pół hali, zobaczymy się w sobotę – zapytał Maciej Kawulski.

W tym momencie Mariusz Pudzianowski dla żartów zaczął wymachiwać krzesłem, żartobliwie naśladując sytuacje, do których czasem dochodzi podczas konferencji prasowych organizacji freak-fightowych.

Pudzianowski - Khalidov: Mamy wideo z face-to-face przed walką! Zobacz nagranie

Adam Soldaev: Nie chodziło mi o rzucanie mięsem!

W rozmowie z „Super Expressem” do całej sytuacji odniósł się Adam Soldaev. - Nie chodziło mi o rzucanie mięchem, tak jak mówił Mariusz. Chodziło mi o więcej konferencji, poznawania zawodników. To przybliża fanów do zawodnika, tworzy więź – przyznał szósty zawodnik kategorii piórkowej, który na konferencji pojawił się w roli tłumacza Ibragima Czuzhigaeva.

Soldaev na razie nie wie, kiedy wróci do klatki KSW. Ostatni pojedynek toczył w październiku. Jego obecny rekord w KSW to dwa zwycięstwa i zero porażek.