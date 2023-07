Kolosalny majątek Mariusza Pudzianowskiego. Głowa rozboli was od tych cyferek. Pudzian to prawdziwy krezus!

Poważne problemy federacji HIGH League i powołanie do życia organizacji CLOUT MMA wywołały niemałe zawirowania w świecie freak-fightów w Polsce. Nowa federacja, której twarzami są Lexy oraz Sławomir Peszko przygotowuje się już do pierwszej gali, która ma odbyć się 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. W ostatnich tygodniach władze CLOUT MMA prowadziły wiele negocjacji, aby zakontraktować jak najwięcej dużych nazwisk i jak się okazuje, federacja rozmawiała również z Sylwestrem Wardęgą.

Sylwester Wardęga negocjował z CLOUT MMA! Federacja nie chce komentować jego wypowiedzi

Podczas programu "Aferki" Sylwester Wardęga goszczący u "Boxdela" i "Ulfika" opowiedział o kulisach prowadzonych z nim rozmów. - Ja byłem na spotkaniu z nimi jakiś czas temu, miałem prowadzić tam jakieś programy. (...) No i tak gadaliśmy, że ja bym może nie dołączył (do zarządu CLOUT przyp. red.) Powiedziałem, że ja już nie chce się bawić tak, że jestem po prostu tylko prowadzącym (...) Dałem tak warunek, że to musi być tak podzielone, że ja z Lexy jak będziemy chcieli zawetować jakąś decyzję, to możemy to zrobić. A nie, że ja i Lexy mamy mniej, niż 50% - wyznał na wizji Wardęga dodając, że na takie warunki miał nie zgodzić się Sławomir Bielski, mąż Julity Górskiej.

Sensacyjne doniesienia w sprawie Sylwestra Wardęgi w CLOUT MMA! Federacja odcina się od komentarzy

Zwróciliśmy się do federacji CLOUT MMA z pytaniem, czy do takiej sytuacji faktycznie doszło i słowa Sylwestra Wardęgi znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Mateusz Sobiecki, rzecznik prasowy organizacji przekazał nam, że CLOUT MMA nie ma jednak zamiaru komentować tych doniesień.

